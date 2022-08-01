Türkiye Gazetesi

Alonso, iki yıllık bir aradan sonra 2021'de Alpine takımıyla Formula 1'e geri dönmüştü.

Sebastian Vettel'in emeklilik kararının ardından Aston Martin direksiyonuna kimin geçeceği merak ediliyordu. İngiliz takımı, 2 şampiyonluğu bulunan 41 yaşındaki İspanyol pilot Fernando Alonso'yla 2023'e kadar sözleşme imzaladı.

LANCE STOLL'ÜN TAKIM ARKADAŞI

Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Alonso şunları söyledi:

"Aston Martin Formula 1'deki en heyecan verici takımlardan biri. Lawrence Stroll (takım sahibi) ve Lance Stroll'ü (sürücü) uzun yıllardır tanıyorum ve onların Formula 1'de başarılı olmak için ne kadar hırs ve tutkuya sahip olduklarını biliyorum. Kazanan ve kazanmayı bilen insanları cezbeden bir takıma katılacağım. Silverstone'daki yeni tesislere hayran kaldım. Bu benim için heyecan verici bir fırsat."

2005 ve 2006'NIN ŞAMPİYONU

Bu sezon Alpine F1 ile yarışan 41 yaşındaki pilot, sürücüler klasmanında topladığı 41 puanla 10. sırada yer alıyor.

Fernando Alonso, 2005 ve 2006 yıllarında Renault ile 2 kez dünya şampiyonluğu yaşamıştı.

Formula 1 pilotu Sebastian Vettel emekliye ayrılıyor Formula 1 takımlarından Aston Martin'in pilotu Sebastian Vettel emeklilik kararı aldığını açıkladı. Alman pilot, sezon sonunda pistlere veda edecek.

Formula 1'de korkutan kaza: Taklalar atarak bariyerlere çarptı Formula 1'in Büyük Britanya Grand Prix'sinde Alfa Romeo'dan Guanyu Zhou'nun aracı ters dönerek kum havuzuna sürüklendi ve taklalar attı. Uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarılan Çinli pilotun sağlık durumu iyi.