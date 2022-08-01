Türkiye Gazetesi

Hırvatistan ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Challenger Kupası'nda Eczacıbaşı Voleybol Takımı’nın başantrenörlük görevini sürdüren ve 21 Ocak 2022 tarihinde Hırvatistan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı devralan Ferhat Akbaş, takımın başına geçtikten yedi ay sonra şampiyonluk sevinci yaşadı.

Bu şampiyonluk sayesinde Hırvatistan tarihinde ilk kez FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılım hakkı kazandı.

SAMANTA FABRİS GELİYOR...

Aynı zamanda Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün yeni transferi Hırvat pasör çaprazı Samanta Fabris, FIVB Challenger Kupası’nda toplam 75 sayı üretti. Final maçında Belçika’yla karşılaşan Hırvatistan’da Samanta Fabrisi 31 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Gösterdiği performansla Eczacıbaşı taraftarlarını heyecanlandıran Samanta Fabris, FIVB Challenger Kupası’nın MVP’si seçildi.

Futbol evine döndü! Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda zafer İngiltere'nin 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası Finali'nde İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren maçta Almanya'yı uzatma bölümünde 2-1 yenerek şampiyon oldu. İngilizler bu şampiyonluğu "Futbol evine döndü" sloganıyla kutladı. Erkeklerde de İngiliz Milli Takımı final oynamış ve İtalya'ya kaybetmişti...

FIVB Challenger Kupası finalinde Küba'ya yenildik! A Milli Erkek Voleybol Takımı ikinci oldu A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın finalinde Küba'ya 3-1 yenilerek ikinci oldu. Şampiyon Küba, 2023 FIVB Milletler Ligi'ne katılma hakkı kazandı.