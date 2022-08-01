UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda 4 Ağustos Perşembe günü sahasında Çekya takımı Slovacko ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, UEFA listesini güncelledi.
Sarı-lacivertlilerin listesinde şu isimler yer alıyor:
"Altay Bayındır, Ertuğrul Çetin, Gustavo Henrique, Luan Peres, Mauricio Lemos, Filip Novak, Attila Szalai, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Diego Rossi, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Bruma, Arda Güler, Miha Zajc, Miguel Crespo, Burak Kapacak, İsmail Yüksek, Emre Mor, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Bright Osayi-Samuel, Muhammed Gümüşkaya."
Gökhan Akkan Fenerbahçe'ye transfer oluyor... Sarı-Lacivertliler alternatif kalecisini sonunda buldu Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'un milli kalecisi Gökhan Akkan'la her konuda anlaştı. Yedek kaleci Berke Özer'in ayrılışından sonra takviye arayışına giren Sarı-Lacivertli yönetim, Çaykur Rizespor'un iki kalecisine de talip olmuştu...
Çekya deplasmanında Fener'de 7 eksik Sezona keyifsiz bir başlangıç yapan sarı lacivertliler, sakatlık kâbusuyla boğuşuyor. Çekya deplasmanında kaleci Altay dahil tam yedi oyuncu forma giyemeyecek.