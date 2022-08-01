Türkiye Gazetesi

Sivasspor'un genç futbolcusu Kerem Atakan Kesgin'e Beşiktaş kancası...

18 yaşındaki geleceğin yıldızı Emirhan İlkhan'ı kaybeden Siyah-Beyazlılar, orta sahaya yerli takviyesi yapmak zorunda kalmıştı. Son 2 sezondur Sivasspor forması giyen ve geçen sezon dikkat çekici bir performans sergileyen 21 yaşındaki orta sahası Kerem Atakan Kesgin listebaşı...

KUPA ZAFERİNDE PAYI BÜYÜK

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın geçen sezon Süper Lig'de 22 maçta forma verdiği genç futbolcu 2 gol, 1 asistlik skor katkısının yanında performansıyla da adından söz ettirmişti. Kerem, Yiğido'nun Ziraat Türkiye Kupası zaferinde ise 5 maçta 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

Kerem Atakan Kesgin, Aytemiz Alanyaspor'la oynanan yarı final maçında 88'de oyuna girip 90+2'de final biletini getiren golü atmıştı.

Kırmızı-Beyazlı futbolcu takımının Trabzonspor ile oynadığı Süper Kupa maçında da 28 dakika sahada kalmıştı.

Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan futbolcunun Sivasspor'la 1 sezon sözleşmesi bulunuyor.

Beşiktaş'ta son dakika Emirhan İlkhan gelişmesi... Yönetim 18 yaşındaki futbolcuyu ikna edemedi! Beşiktaş yönetimi ile Emirhan İlkhan arasında yapılan "sözleşmeni düzeltelim, ücretine zam yapalım" görüşmesinden sonuç çıktı. Torino'ya gitmeyi kafasına koyan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, salı günü İtalyan ekibiyle antrenmana çıkacak!

Bu Kartal iş yapar Sampdoria maçındaki siyah beyazlı takım sistemiyle, oyuncu kalitesiyle, rakibi kendi sahasına hapsetmesiyle ve bol pozisyona girmesiyle "Sezona hazırım" dedi.

Arthur Masuaku Beşiktaş için Premier League'den vazgeçti! West Ham United'ın sol beki Arthur Masuaku, Beşiktaş'tan gelen cazip teklif sonrası İngiliz ekibinin yöneticilerinden transferde kolaylık istedi. 2016'dan beri Londra ekibinde forma giyen Kongolu futbolcu, Rıdvan Yılmaz'ın yerine transfer edilecek.

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