Türkiye Gazetesi

Sezon başında Erzurum’da gerçekleştirilen kampı tamamlayan Hatayspor tamamen lige odaklanırken, bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor.

Bordo-beyazlı kulüp uzun zamandır gündeminde olan Kevin Varga ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 26 yaşında ki futbolcu kendisini Hataysporlu yapan sözleşmeyi imzalarken, törene Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada “Geçtiğimiz sezonlarda Kasımpaşa ve Young Boys formaları giyen sol kanat oyuncusu Kevin Varga ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine Onursal Başkanımız Lütfü Savaş katıldı. Kevin Varga’ya bordo-beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Hollanda altyapılı genç bek Yunus Bahadır, Alanyaspor'a 3 yıllık imza attı Alanyaspor, geçen sezon Hollanda devi PSV Eindhoven'ın U21 takımında forma giyen sağ bek Yunus Bahadır ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Ruben Ribeiro 2 sezon da Hatayspor'da! Portekizli orta saha takımda kaldı Hatayspor, tecrübeli orta saha oyuncusu Ruben Ribeiro ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. 2020 yazında Portekiz'in Gil Vicente takımında transfer edilen 34 yaşındaki Portekizli, Bordo-Beyazlı formayı 2 sezon giydikten sonra bu yaz boşa çıkmıştı.

Hatayspor'da kale Erce Kardeşler'e emanet... Trabzonspor'da 2. kaleci olmaktan sıkıldı Faslı kaleci Munir'le yollarını ayıran Hatayspor, kaleyi Trabzonspor'un yedek kalecisi Erce Kardeşler'e emanet etti. Erzurum’da kamp çalışmalarını sürdüren Hatayspor, transfer çalışmalarına da ara vermeden sürdürüyor.