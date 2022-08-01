Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Trabzonspor Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti. Görüşmede, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A 1 NUMARALI FORMA

Trabzonspor'un, kazandığı Spor Toto Süper Lig ve Turkcell Süper Kupa'yı da getirdiği kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

Basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat sürdü. Kabul sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a heyet tarafından üzerinde isminin yazılı olduğu bir forma hediye edildi.

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