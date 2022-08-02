Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın uzun zamandır tabelaya direkt katkı sağlayacak forvet özlemi sona ermiş görünüyor. 2017-18 sezonunda 29 golle ligi gol kralı olarak tamamladıktan sonra Suudi Arabistan’ın yolunu tutan Gomis’in ardından forvet hattında bir türlü dikiş tutturulamamıştı. Dünya yıldızı olarak alınan Falcao en büyük hayal kırıklıklarından biri olurken Diagne, Âdem Büyük, Mustafa ve Halil denemeleri yüzleri güldürmedi. Ancak sarı kırmızılılar bu sefer aradığını buldu; Haris Seferovic… Üstelik de Boşnak asıllı İsviçreli santrfor, diğerleriyle karşılaştırıldığında sudan ucuza kadroya katıldı.

O NE BİÇİM ASİST!

Fenerbahçe’nin yakından ilgilendiği Seferovic’i Benfica’dan 1 milyon avro kiralama, 2,5 milyon avro da satın alma bedeliyle renklerine bağlayan sarı kırmızılılar transfer sezonunun en önemli transferlerinden birini gerçekleştirdi. Boşnak oyuncu Galatasaray formasıyla çıktığı üç hazırlık maçında süre aldığı 110 dakika içinde iki gol attı, iki de asist yaptı. Golcülüğüyle aranan 9 numara olduğunu gösteren Seferovic, yaptığı asistlerle de 10 numara performans gösterdi. Futbol zekâsı ve yaptığı dokunuşlar kalitesini ortaya koyarken Emre’ye yaptığı akıl dolu asist, seyredenleri mest etti.

O DÜNYA ÇAPINDA BİRİ

G.Saray’ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, Fiorentina maçında iki asiste imza atan Seferovic için “O kendini ispatlamış bir oyuncu, hakkında hep olumlu düşünüyorduk. Dünya çapında bir santrfor, takıma da büyük yardım ediyor. Çok memnunum” diyerek oyuncusuna bakış açısını anlattı.

TORRERIRA ASLAN'A YAKIN

Galatasaray, Sergio Oliveira ve Fredrik Midtsjö'nün ardından orta sahaya bir takviye daha yapıyor. Ön libero için çalışmalarına hız veren sarı kırmızılılar, Arsenal'den Lucas Torreira için bu kulüple pazarlığa oturdu. Bir yıllık sözleşmesi kalan 26 yaşındaki futbolcu için Ada kulübüne 6 milyon avro teklif edildiği ve Londra ekibinin bu rakama sıcak baksa da rakamı artırmak istediği gelen haberler arasında. Arsenal’de yıllık 5,5 milyon avro kazanan Uruguaylı oyuncunun en az üç yıllık sözleşme talep ettiği belirtildi.

Galatasaray Midtsjö'yü açıkladı Galatasaray Kulübü, bir süredir transferi gündemde olan Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö için görüşmelere başlandığını duyurdu.