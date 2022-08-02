Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Emirhan İlkhan'ın Torino ile anlaşmasının ardından yerine gelecek isim için çalışmalara başlayan Beşiktaş, gözüne Kerem Atakan Kesgin'i kestirdi. Sivasspor forması giyen 21 yaşındaki merkez orta saha için kırmızı beyazlılarla temasa geçen siyah beyazlılar, bir yıl sonra sözleşmesi sona erecek olan Kerem Atakan'ı uygun bir bedelle transfer etmenin hesaplarını yapıyor. Genç oyuncunun da Beşiktaş'ta forma giymenin hayalini kurması, siyah beyazlıların işini kolaylaştırıyor.

PAY İÇİN GÖRÜŞÜLÜYOR

Sivasspor'a bir miktar bonservis bedelinin yanı sıra Tyler Boyd da verilecek. Bir önceki sezon Sivaspor'da kiralık olarak forma giyen ABD'li futbolcu da transferine onay verdi. Sivasspor yönetimi de teklife olumlu bakmasına rağmen sonraki satıştan pay için zorluyor. Sözleşmede Sivasspor için yüzde 10'luk pay maddesinin yer alması konusunda görüşmeler devam ediyor. İki kulübün de hafta sonuna kadar yapılacak görüşmelerin ardından orta yol bularak el sıkışması bekleniyor.

MASUAKU İSTANBUL'DA

Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz sonrası sol bek boşluğunu Arthur Masuaku ile doldurdu. 28 yaşındaki futbolcu dün gece İstanbul'a geldi. Beşiktaş, Kongolu oyuncunun transferi için West Ham United'a herhangi bedel ödemeyecek. Sadece yıllık ücretinin 800 bin avrosunu karşılayacak. Yapılan anlaşmaya göre Masuaku için satın alma opsiyonu da mevcut. Ancak bu madde zorunlu değil. Beşiktaş, eğer opsiyonu kullanmak isterse West Ham United'a 2,2 milyon avro bonservis ücreti ödeyecek. Masuaku bugünkü sağlık kontrolü sonrası imza atacak.

Beşiktaş'ta son dakika Emirhan İlkhan gelişmesi... Yönetim 18 yaşındaki futbolcuyu ikna edemedi! Beşiktaş yönetimi ile Emirhan İlkhan arasında yapılan "sözleşmeni düzeltelim, ücretine zam yapalım" görüşmesinden sonuç çıktı. Torino'ya gitmeyi kafasına koyan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, salı günü İtalyan ekibiyle antrenmana çıkacak!