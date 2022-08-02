Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de Brezilyalı çılgınlığı son bulmuyor. Stopere Peres ve Henrique’yi, orta sahaya Arao’yu, hücum hattına Lincoln ile Joao Pedro’yu alan sarı lacivertliler, golcü için de rotayı aynı ülkeye kırdı. Arao ve Henrique transferleriyle başlayan Flamengo-Fenerbahçe dostluğu bu sefer Brezilya’dan gelen bir teklifle devam ediyor. Flamengo’nun Diego Rossi’ye talip olması üzerine sarı lacivertliler, Jorge Jesus’un eski takımından Pedro’yu istedi. Flamengo, Jesus’un Fiorentina’dan kiraladığı Pedro’yu sonrasında 14 milyon avroya almıştı.

REKOR GELİYOR

Flamengo’da son sezon 41 maça çıkan 25 yaşındaki Pedro, bu maçlarda 17 gol, 8 asistlik performans sergiledi. Brezilya ekibine Rossi’nin yanı sıra para teklif eden sarı lacivertliler, alternatiflerden de vazgeçilmiş değil. Sörloth, Plea ve Taremi için de girişimler devam ediyor. Öte yandan sol bek için düşünülen Santos’tan Felipe Jonatan transferi de gerçekleşirse kadroda yedi Brezilyalı olacak. Fenerbahçe bu durumu ilk defa 200910’da Bilica, Roberto Carlos, Vederson, Santos, Alex, Baroni ve Deivid’le yaşamıştı. Ancak Gökçek Vederson, Türk statüsünde oynuyordu.

SZALAI MARKAJDA

Kim Min-jae’yi Napoli’ye gönderen F.Bahçe, yine İtalyanlar’ın yakın takibinde. Bu sefer de Bologna, Szalai için kapıya dayandı. Theate’yi 19 milyon avroya Rennes’e satan İtalyan ekibi, F.Bahçe’nin 15 milyon avro istediği Szalai’ye talip oldu. Premier Lig ve Bundesliga’dan da talipleri olan Szalai satılırsa yerine bir stoper alınacak.

SOL ALIOSKİ'YE EMANET

Jorge Jesus sonrası kadroyu neredeyse yenileyen Fenerbahçe, 10. transferini sol beke yaptı. Portekizli hocanın Ferdi’yi sol önde oynatmayı planladığı öğrenildi. Adı daha önce Trabzonspor ile anılan Ezgjan Alioski için kulübü el-Ehli ile anlaşmaya varan sarı lacivertliler oyuncuyu bedelsiz olarak bir yıllığına kiraladı. Yönetici Selahattin Baki’nin girişimleri sonrasında 30 yaşındaki Makedon oyuncunun yıllık alacağının yarısını da Suud ekip karşılayacak. Alioski geçen sezon başında Leeds United’dan el-Ehli takımına bedelsiz olarak gitmişti.

Fenerbahçe'den transfer atağı: Resmen duyurdular Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'nin kiralanması için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe UEFA listesi güncellendi... İrfan Can Kahveci listeden çıkarıldı Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Slovacko maçı öncesi UEFA listesi güncellendi. Sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Tisserand, Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro listeden çıkarılırken, Mauricio Lemos, Luan Peres, Gustavo Henrique ile Mergim Berisha listeye dahil edildi.