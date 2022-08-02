Türkiye Gazetesi

Göztepe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Yasin Öztekin’i kadrosuna katan İzmir ekibi, tecrübeli futbolcu Emre Çolak ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu imzanın ardından Gürsel Aksel Stadyumu’nda Göztepe atkısı ile poz verdi.

Sarı-kırmızılılardan transferle ilgili yapılan açıklamada, "1991 doğumlu orta saha oyuncusu Emre Çolak ile 1 yıl kulüp opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Emre Çolak'a Göztepe'mize hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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