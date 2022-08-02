Türkiye Gazetesi

Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Arthur Masuaku dün gece 23.30 sularında İstanbul’a geldi. Beşiktaş'ın yeni sol beki bugün de geniş kapsamlı sağlık kontrolünden geçecek.

West Ham United'a 2016'da Olympiacos'tan transfer olan ve 2019'da 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan 28 yaşındaki futbolcu, sorun olmaması durumunda 1 yıl kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek.

Oyuncunun maaşının bir bölümünü Beşiktaş, bir bölümünü West Ham karşılayacak.

Beşiktaş'ta Premier League patentli 7 futbolcu forma giyiyor Beşiktaş'ın yeni transfer Arthur Masuaku'yla berabere son birkaç sezon içerisinde Premier League'de top koşturmuş futbolcu sayısı 7'ye çıktı...

CHELSEA'Yİ 90'DA YIKMIŞTI

Arthur Masuaku, geçen sezon Premier League'de 13, tüm kulvarlarda 24 kez West Ham United forması giydi. Premier League'in 15. haftasında Londra Stadyumu'nda Chelsea'yle oynanan derbiye 87'de attığı golle damga vuran Masuaku'nun 3 puanı getiren o golü halen jenerikleri süslüyor.

Beşiktaş'a Sivasspor'dan genç orta saha... Emirhan'ın yerine Kerem Atakan Kesgin alınıyor Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın beklenmedik ayrılığının ardından bu futbolcunun yerine yerli bir orta saha transfer edilecek. Adayların başında Sivasspor'un 21 yaşındaki orta sahası Kerem Atakan Kesgin yer alıyor.

Arthur Masuaku Beşiktaş için Premier League'den vazgeçti! West Ham United'ın sol beki Arthur Masuaku, Beşiktaş'tan gelen cazip teklif sonrası İngiliz ekibinin yöneticilerinden transferde kolaylık istedi. 2016'dan beri Londra ekibinde forma giyen Kongolu futbolcu, Rıdvan Yılmaz'ın yerine transfer edilecek.