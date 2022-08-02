Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin santrfor adayları Alexander Sörloth, Aaron Boupendza ve Alassane Plea...

Yeni transfer Joao Pedro'nun maça çıkmadan sakatlanması nedeniyle golcü transferine hız verildi. Adaylar arasında önceliğin Sörloth'ta... Yeniden masaya oturulan Plea ve Ali Koç'un gözdesi Boupendza alternatif isimler.

Ali Koç'un Aaron Boupendza sevdası! Fenerbahçe Al Arabi kulübüyle temasa geçti 'Şampiyonluk kadrosu' kurmak için gözünü karartan Fenerbahçe, golcü sorununu Aaron Boupendza ile çözmek istiyor. Al Watan gazetesinde yer alan habere göre, Fenerbahçe 25 yaşındaki Gabonlu futbolcu için Al Arabi kulübüyle temasa geçti.

SÖRLOTH 10 MİLYON EURO

Trabzonspor'da gol kralı olan Norveçli santrfor Sörloth, 2. Türkiye macerasına Fenerbahçe formasıyla başlayabilir. Bundesliga ekibi RB Leipzig, kadrosunda düşünmediği 26 yaşındaki futbolcu için 10 milyon euro bonservis istiyor.

Kesinlikle pazarlığa yanaşmayan Almanlar'ın Fenerbahçe'den başka müşterisi de yok.

Kim Min-jae'nin satışı ve Szalai'nin olası satışı Fenerbahçe'nin elini güçlendirdi. Alexander Sörloth'un tapusuyla birlikte alınması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Sambacı sevdası Sil baştan kadro yapan sarı lacivertlilerin Brezilya çıkarması devam ediyor. Stoper, orta saha, on numara derken golcü için de Flamengo’dan Pedro ile temaslar başladı.

NİHAT KAHVECİ'DEN SÖRLOTH YORUMU

Türk futbolunun unutulmaz golcülerinden Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin Sörloth'u alma konusunda geç kaldığına vurgu yaparken olası başarısızlıktaki senaryoyu da açıkladı.

NutSpor'da yorum yapan Nihat Kahveci'nin sözleri şöyle;

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, golcü sözü verdi. Bir çok isim konuşuluyor.. Taraftar da bir rahatlasın. Eğer forvet gelmezse, bu sene şampiyonluk elde edilemezse bunun telafisi yok. Bu sadece Jesus’a yazmaz. Çünkü 1 yılık sözleşmesi var ve gider. Kalıcı olan Fenerbahçe. Şampiyonluk gelmezse Başkan Ali Koç da gider. Kiev maçında Fenerbahçe iyi oynadı ama Joao Pedro 10 gün önce gelmeli ve sahada olmalıydı. Sörloth’u alacaksan Şampiyonlar Ligi maçları için almalıydın. Fenerbahçe’nin maddi ve manevi olarak Şampiyonlar Ligi’ne ihtiyacı vardı."

Fenerbahçe UEFA listesi güncellendi... İrfan Can Kahveci listeden çıkarıldı Fenerbahçe'de, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Slovacko maçı öncesi UEFA listesi güncellendi. Sarı-lacivertlilerde; Serdar Aziz, Tisserand, Pelkas, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro listeden çıkarılırken, Mauricio Lemos, Luan Peres, Gustavo Henrique ile Mergim Berisha listeye dahil edildi.

Fenerbahçe'den transfer atağı: Resmen duyurdular Fenerbahçe, Ezgjan Alioski'nin kiralanması için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.