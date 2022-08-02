Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu play-off turu kurasını değerlendirdi.

Ağaoğlu, "Kurada bir takım çıkacaktı, Kopenhag çıktı, fark etmez. Zaten hangi takım çıksa hedefimiz play-off maçını geçmek. Trabzonspor'un tek hedefi var, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek. İlk maçın deplasmanda olması avantaj sayılabilir. Şampiyonlar Ligi müziğini dinletmek istiyoruz. Kopenhag en diri takım, Kopenhag'a sorarsanız 'Durduk yere neden Trabzonspor çıktı?' diyeceklerinden eminim. Trabzonspor ile şanssız bir Kopenhag maçımız vardı. Onun rövanşı olacak" diye konuştu.

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'daki rakibi Kopenhag #SONDAKİKA Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'daki rakibi Kopenhag oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu kuraları çekildi....

TRABZONSPOR 55 YAŞINDA

Geçtiğimiz sezon elde edilen Süper Lig şampiyonluğunun ardından Süper Kupa’yı da müzesine götüren Trabzonspor'un, 55. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinlikler kutladı.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda düzenlenen törene, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor Divan Başkan Vekili Mehmet Ongan, bordo-mavili kulübün yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Divan Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ongan tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ayrıca Süper Lig şampiyonluk kupası ile Süper Kupa da stantların üzerine konularak sergilendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonspor heyetini kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor Kulübü yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kabul etti.

Dries Mertens transferi için Hamsik devrede! Trabzonspor'a dünya yıldızı... Napoli'den ayrılan ve boşa çıkan Belçikalı yıldız forvet Dries Mertens, Trabzonspor'la görüşme halinde... İtalyan basınında çıkan haberlere göre; 35 yaşındaki futbolcu için Trabzonspor, Salernitana ve Royal Antwerp kapışıyor.