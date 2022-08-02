Türkiye Gazetesi

Demir Grup Sivasspor ve 3. eleme turunda rakibini geçmesi halinde Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off'larındaki muhtemel rakipleri belli oldu.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekimiyle play-off eşleşmeleri belirlendi.

Turnuvaya play-off aşamasında katılan Demir Grup Sivasspor, Malmö (İsveç) ile F91 Diddeleng (Lüksemburg) arasındaki 3. tur eşleşmesini geçen tarafla karşılaşacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ise 3. turda Çekya temsilcisi Slovacko'yu elemesi halinde play-off turunda Avusturya ekibi Austria Wien ile mücadele edecek.

İki Türk ekibi de ilk maçlarını deplasmanda oynayacak.

Play-off turunda maçlar, 18 ve 25 Ağustos'ta yapılacak. Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi Avusturya Wien Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slovacko'yu elemesi halinde, Play-Off Turu'nda Avusturya Wien ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçlar 18 Ağustos'ta, rövanşları ise 25 Ağustos'ta yapılacak.

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