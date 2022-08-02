Türkiye Gazetesi

West Ham United'a 2016'da Olympiacos'tan transfer olan ve 2019'da 5 yıllık yeni sözleşme imzalayan 28 yaşındaki futbolcu, sorun olmaması durumunda 1 yıl kiralık olarak Beşiktaş forması giyecek.

Oyuncunun maaşının bir bölümünü Beşiktaş, bir bölümünü West Ham karşılayacak.

HOŞ GELDİN MASUAKU

"Kulübümüz, 2022-23 sezonu transfer çalışmaları kapsamında defans oyuncusu Arthur Masuaku ile sözleşme imzaladı.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Arthur Masuaku’ya Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, başarılar dileriz."

Mirsad Türkcan'a Beşiktaş'ın B'si bile yasak! Ahmet Nur Çebi çok sinirlendi... Emirhan İlkhan transferindeki rolüyle gündeme gelen menajer Mirsad Türkcan, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi çok kızdırdı... Türk basketbolunun efsane ismi bundan sonra Beşiktaş'ta top koşturan hiçbir futbolcuya yaklaşamayacak.

Beşiktaş'ta Premier League patentli 7 futbolcu forma giyiyor Beşiktaş'ın yeni transfer Arthur Masuaku'yla berabere son birkaç sezon içerisinde Premier League'de top koşturmuş futbolcu sayısı 7'ye çıktı...

Beşiktaş'a Sivasspor'dan genç orta saha... Emirhan'ın yerine Kerem Atakan Kesgin alınıyor Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın beklenmedik ayrılığının ardından bu futbolcunun yerine yerli bir orta saha transfer edilecek. Adayların başında Sivasspor'un 21 yaşındaki orta sahası Kerem Atakan Kesgin yer alıyor.