Fenerbahçe Kulübü, Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımında forma giyen Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'yi 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
ÜLKER STADINDA İMZA TÖRENİ
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ezgjan Alioski'ye 'Ailemize hoş geldin.' diyor, Fenerbahçe formasıyla başarılar diliyoruz." denildi.
Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imzada yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de yer aldığı belirtildi.
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