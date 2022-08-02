Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF, SEVK NEDENLERİNİ AÇIKLADI

Federasyondan yapılan açıklamada, Turkcell Süper Kupa maçında Trabzonspor'un merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları nedeniyle disipline gönderildiği belirtildi.

Aynı müsabakada Demir Grup Sivasspor'un ise çirkin ve kötü tezahürat, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

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Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi PFDK'ya sevk edildi Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yöneten hakem Arda Kardeşler, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.