Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Hayrunnisa Gürbüz, gümüş madalya kazandı. Gürbüz, finalde İran'dan Sogand Shiri'ye mağlup olarak şampiyonayı ikinci bitirdi.
ŞAMPİYONANIN İKİNCİ GÜNÜNDE 4 SPORCUMUZ MĞCADELE EDECEK
Dünya Tekvando Federasyonu tarafından Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen şampiyona başladı.
Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre, 7 Ağustos'a kadar sürecek şampiyonanın ilk gününde 3 sıklette müsabakalar yapıldı.
Kızlar 42 kiloda Türkiye'yi temsil eden Hayrunnisa Gürbüz, finalde İran'dan Sogand Shiri'ye mağlup olarak şampiyonayı gümüş madalyayla tamamladı.
Şampiyonanın ikinci gününde 4 milli tekvandocu madalya mücadelesi verecek.
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