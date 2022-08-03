Türkiye Gazetesi

Galatasaray sonunda Fredrik Midtsjö transferini resmiyete döktü. Sarı kırmızılılar uzun pazarlıklar sonrası AZ Alkmaar’ın orta sahasının işini bitirdi. Oyuncu için kulübüne 3,5 milyon avro bonservis bedeli ödenecek. 3 yıllık mukavele yapılan 28 yaşındaki Norveçli oyuncu ise sezon başı net 975 bin avro alacak. Sağlık kontrollerinin ardından NEF Stadyumu’na gelen Midtsjö; stadı ve müzeyi gezdi ilk sözleri ise “Galatasaray çok etkileyici bir kulüp” oldu.

YENİ BİR MACERA

Kulüp televizyonuna konuşan orta saha oyuncusu “Burada olduğum için çok mutluyum. Gelmeden önce Omar ile Galatasaray hakkında konuştum ve bana pozitif bilgiler verdi. Bu kulüple çıkacağım yeni macera için sabırsızlanıyorum. Buraya şampiyonluk kazanmaya geldim. Taraftar takım için sahada her şeyimi en yüksek seviyede vereceğim” ifadelerini kullandı. Midtsjö daha önce Rosenborg, Ranheim, Sandnes ve AZ Alkmaar formalarını giydi.

DUBOIS YETİŞMEYECEK

G.Saray'ın yeni sol beki Leo Dubois sezonun açılış maçı olan pazar günkü Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Fiorentina maçında sakatlık yaşayan futbolcunun sağ arka adalesinde zorlanma ile yırtık tespit edildiği ve sahalara dönmesinin iki haftayı bulacağı öğrenildi.

SIRA TORREIRA'DA

Okan Buruk’un raporu doğrultusunda hareket eden ve güçlü bir orta sana kurgusu planlayan Galatasaray yeni bir yabancı daha alıyor. Sarı kırmızılılar, Arsenal’in orta saha oyuncusu Lucas Torreira konusunda da mutlu sona yakın. Uruguaylı millî oyuncunun Fernando Muslera’nın da devreye girmesiyle ikna edildiği ve anlaşmanın yakın olduğu belirtiliyor. Roma’nın da gündeminde olan oyuncu için Cimbom’un Arsenal’e 5 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği belirtilirken anlaşmanın da 3+1 yıllık olduğu ifade ediliyor.

RUGANI İDDİASI

Transferin hareketli takımı Galatasaray için bir iddia da İtalya’dan geldi. Sarı kırmızılıların Juventus’ta forma giyen 28 yaşındaki stoper Daniele Rugani için girişimlerde bulunduğu yazıldı. Kariyerine Juventus kulübünde başlayan Rennes ve Cagliari takımlarında da da forma giyen 1,90 boyundaki oyuncu için istenen bonservis bedeli ise 10 milyon avro.

Aytaç Kara Galatasaray'da yarım sezon oynayabildi... Geçen yaz Kasımpaşa'dan ayrılarak Galatasaray'a 3 yıllık imza atan 28 yaşındaki orta saha Aytaç Kara, kalan 2 yıllık alacaklarından feragat ederek takımdan ayrıldı.

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Fredrik Midtsjö'nün maliyeti açıklandı Galatasaray, Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Norveçli orta saha için AZ Alkmaar'a 3.5 milyon euro bonservis ödendi. 28 yaşındaki futbolcunun yıllık ücreti ise 975 bin euro...