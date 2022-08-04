Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş'ta cumartesi günü Vodafone Park'ta Kayserispor'la oynanacak ligin ilk maçının heyecanı yaşanıyor. Sampdoria ile oynanan hazırlık maçına 4-3-3 dizilişiyle çıkan siyah beyazlılar, Kayserispor karşısında da aynı sistemle oynayacak. Teknik direktör Valerien Ismael her ne kadar kamp döneminden bu yana üçlü savunmada diretmiş olsa da, oyuncularından istediği performansı alamamış ve Sampdoria karşısında dörtlü sistemi denemişti.

MASUAKU HAZIR

Sampdoria maçındaki kusursuza yakın oyun Ismael'i etkiledi. Kayserispor maçında da yeni sistemle sahaya çıkacak olan siyah beyazlılarda sol bekte kimin oynayacağı merak konusu. Yeni transfer Masuaku takımla birkaç idmana çıkmış olsa da form durumuyla teknik heyetin gözünü doldurdu. Kondisyon olarak hazır durumda olan Kongolu sol bekin ilk 11'de forma giyip giymeyeceğine son yapılan taktik idmanların ardından karar verilecek.

İNAT ETMEDİ

Valerien Ismael sık sık üçlü savunmadan vazgeçme niyetinde olmadığını söylemişti. Kadronun şu andaki yapısının dörtlü sisteme daha uygun olduğunu düşünen Fransız çalıştırıcı, esnek davranarak alıştırmaya çalıştığı üçlü savunmadan vazgeçti.

ALTYAPIDA YENİ DÖNEM: GELİŞİM DİREKTÖRLÜĞÜ

Beşiktaş'ın altyapısı için 'Futbol Gelişim Direktörlüğü' kuruldu. Başına Önder Karaveli'nin getirildiği ve Süper Lig kulüplerinde sadece Beşiktaş'ta olan bu departman sayesinde, Beşiktaş Futbol Akademi'den yetişen oyuncular A Takım’a fiziki ve psikolojik açıdan hazır hâle getirilecek.

RIDVAN'A İLK MAÇINDA GEÇER NOT

Beşiktaş'tan 6,5 milyon avro bedelle Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz, ilk maçında geçer not aldı. İskoç basını, Rıdvan Yılmaz'ın puanını 5 üzerinden 4 olarak belirledi. Eski Beşiktaşlı oyuncu, sonradan oyuna giren isimler arasında en yüksek puanı alan iki isimden biri oldu.

Arthur Masuaku resmen Beşiktaş'ta! Kartal'a West Ham United'ın sol beki... Beşiktaş yeni sol beki Arthur Masuaku'yu açıkladı. Dün gece imza için İstanbul'a gelen 28 yaşındaki futbolcu 1 yıl kiralık olarak Siyah-Beyazlı formayı giyecek.

Beşiktaş'ta şov devam ediyor Kadroyu birbirinden güçlü isimlerle donatan Başkan Çebi ve ekibi, Kongolu oyuncuya imza attırdı, 8 numara da yolda.