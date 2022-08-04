Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Siyah-Beyazlı camianın ve futbol kamuoyunun merak ettiği Emirhan İlkhan konusuna açıklık getirdi. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı yapan Çebi'nin Emirhan'la ilgili sözleri şöyle:

"BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK İSTEMEYEN ADAM"

"Futbolda gönülsüzlük usulü çalışma olmaz. Futbolcu sahaya çıktığında gönülsüzse başarı alamazsınız. Önemli olan onların arzularının yerine geldiği şekilde çalışmaktır. Yapılan sözleşmede maddeler yazar ama adam oynamadığı zaman oynatamazsınız. Beşiktaş’ta kalmak istemeyen biz ‘Burada oynayacaksın’ diye ne yalvarırız, ne de başka bir tavır koyarız."

Mirsad Türkcan'a Beşiktaş'ın B'si bile yasak! Ahmet Nur Çebi çok sinirlendi... Emirhan İlkhan transferindeki rolüyle gündeme gelen menajer Mirsad Türkcan, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi çok kızdırdı... Türk basketbolunun efsane ismi bundan sonra Beşiktaş'ta top koşturan hiçbir futbolcuya yaklaşamayacak.

"TORİNO NE VERİYORSA AYNISINI VERELİM"

"Emirhan’a ‘Torino’da ne veriyorlarsa aynısını verelim’. dedik ama gitmek istiyorum dedi. Sadece menajerimle konuşun dedi. Ben futbolcumla kötü olmak istemiyorum. Onlar bizim çocuklarımız. Verdikleri emeklere teşekkür etmemiz gerekiyor. 18 yaşından küçük çocuklarla ilgili UEFA dahil olmak üzere birçok kurumun sert yaptırımları var. Birçok kulüp bu konuda cezalar aldı. 18 yaşından önceki hiçbir süreç kontratta geçerlilik sağlamıyor. 18 yaşına gelince her futbolcuyla pazarlık yaparsınız."

Beşiktaş'ta Premier League patentli 7 futbolcu forma giyiyor Beşiktaş'ın yeni transfer Arthur Masuaku'yla berabere son birkaç sezon içerisinde Premier League'de top koşturmuş futbolcu sayısı 7'ye çıktı...

MENAJERİ BEDAVA KOPARMAK İSTEDİ

"Beşiktaş’ın altyapısından geldiği için hassas davranırsınız ve hoşgörülü bir kontrat önerirsiniz. Emirhan’la yaptığımız sözleşme, yaklaşık 5 milyon vermek üzere 5 yıllık anlaşma yapılmıştır. Menajeri 0 bedelle çıkış maddesinde ısrar etmiştir. Sonrasında 4.5 milyon Euro şeklinde anlaşma yapılmıştır. Bunun yanlış bir tavır olduğu yönündeki yorumları ben art niyetli buluyorum. Ben 600 dakika oynayan bir oyuncuyu transfer etsem beni tefe koyarsınız."

Beşiktaş'ta son dakika Emirhan İlkhan gelişmesi... Yönetim 18 yaşındaki futbolcuyu ikna edemedi! Beşiktaş yönetimi ile Emirhan İlkhan arasında yapılan "sözleşmeni düzeltelim, ücretine zam yapalım" görüşmesinden sonuç çıktı. Torino'ya gitmeyi kafasına koyan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, salı günü İtalyan ekibiyle antrenmana çıkacak!

"Can Bozdoğan için 1.2 milyon Euro bir bedel belirlemiştik, kendisine şu ana kadar bu bedelin ne altında ne üstünde teklif gelmedi. Altyapıda yaptığımız operasyonun meyvelerini almaya başladık. Altyapıdaki çocuklarımız Beşiktaş’a para bırakarak gitmeye başladılar. 20 senede bir Necip bizimle beraber oynuyor bir de Atınç’ı satabilmişiz. Son dönemde bunu başardıysak, hocalara rica edip politikamızı belirterek bizim katkımız çok olmuştur. Emirhan konusunda henüz biten bir şey yok."

BEŞİKTAŞ 4.5 MİLYON EURO KAZANDIRDI

"Ama futbolcu istemiyorsa baskı yapmam. Onlar köle değil. Çocuk yaşlarından itibaren emek vermişler. 5 yıllık 5 milyon TL bir kontrat teklif ettik. Bu hiç küçümsenecek bir rakam değil. Son 20 senede altyapıdan çıkardığımız 3-4 çocuğumuz Avrupa’dan talep gördü. Buna sebep olan da ben ve benim yönetimimdir. Kalmak istemeyeni tutmayız. Ayrıca hayallerim var diyen bir çocuğumuzun önünü tıkamam. Çocuğumuz giderse Allah yolunu açık etsin. Kontrattaki şart kendisinin ve menajerinin istediği şarttı. Bu maddeyi koymasaydık Beşiktaş 4,5 milyon Euro alamayacaktı. Sonraki satıştan da yüzde 20 maddemiz var. Eğer bu arkadaş 30 milyon Euro’ysa, bir sonraki satıştan da 6 milyon Euro alırız. Toplamda 11 milyon Euro’ya yakın bir para da hiç az bir meblağ değil."

Beşiktaş'ta şov devam ediyor Kadroyu birbirinden güçlü isimlerle donatan Başkan Çebi ve ekibi, Kongolu oyuncuya imza attırdı, 8 numara da yolda.