İşitme Engelliler Karate Milli Takımı sporcusu Abdullah Ataş vefat etti. 27 yaşındaki sporcunun kalp krizi nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.
ÖLÜM SEBEBİ BELLİ OLDU
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yayımlanan başsağlığı mesajında, "Dünya şampiyonu Karate Milli Takımı sporcumuz Abdullah Ataş'ın vefatını öğrenmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.
1995 doğumlu Abdullah Ataş'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
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