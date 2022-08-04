Türkiye Gazetesi

Napoli kariyerine son veren 35 yaşındaki Belçikalı forvet Dries Mertens, Galatasaray'la anlaştı. Daha önce Trabzonspor'un da ciddi şekilde transfer gündeminde yer alan Mertens, Sarı-Kırmızılılar'a evet dedi.

İtalyan basınındaki haberlere göre; Galatasaray bu transferi yüzde 99 oranında bitirdi. İlk görüşmelerde yıllık 5 milyon euro isteyen Mertens'in, 4.5 milyon euro seviyesine kadar indiği öğrenildi.

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1+1 YILLIK SÖZLEŞMEYİ KABUL ETTİ İDDİASI

9 yıllık Napoli macerası sona eren Mertens'in ismi bir ara ciddi şekilde Beşiktaş'la da anılmış ancak futbolcu Napoli'de kalmayı tercih etmişti. Haris Seferovic'in dışında bir golcü daha transfer edecek olan Galatasaray, Mertens'te karar kıldı. Sözleşme ise 1+1 yıllık olacak. Bafetimbi Gomis'in kontratından da ise çıkılıyor...

Trabzonspor'un Sivasspor'la oynadığı Süper Kupa maçı sonrası Mertens iddiaları Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya sorulmuştu. Avcı ise şunları söylemişti:

"Mertens kariyeri ve oyunculuğuyla çok büyük bir oyuncu. Bizim için ekonomik anlamda ulaşılabilir bir oyuncu gibi gözükmüyor."

Geçen sezon Napoli ile 37 maça çıkan Mertens, 13 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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