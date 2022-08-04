Türkiye Gazetesi

Gaziantep FK, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna kattığı 10 futbolcu için imza töreni düzenledi.

Düzenlenen imza töreni ile yeni transferler Joao Figueiredo, Lazar Markovic, Marko Jevtovic, Matej Hanousek, Valmir Veliu, Arda Kızıldağ, Ömürcan Artar, Mustafa Eskihellaç, Abdulkadir Parmak ve Erten Ersu kendilerini Gaziantep ekibine bağlayan sözleşmelere imza attı.

İmza törenine Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, Başkanvekili Sezer Cihan, yönetim kurulu üyeleri ve yeni transferler katıldı.

"KİMSE GELMEK İSTEMİYOR"

Törende konuşan Gaziantep FK Başkanı Cevdet Akınal, ekonomik anlamda zor bir dönemde olunmasına rağmen önemli transferler yaptıklarını söyledi. Transfer sürecinin çok zor geçtiğini belirten Başkan Akınal, "Bu dönemde transfer yapmak gerçekten çok çok zor. Özellikle Anadolu kulübü olduğumuz için pek çok oyuncu gelmek istemiyor. Hatta bazen bazı oyuncular çocuğunun okulunu bile hesaplayarak transferden vazgeçiyor. Bu nedenle imkanlar ölçüsünde en iyi transferleri yapmaya çalıştık. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

LAZİO'DAN ORTA SAHA GELİYOR

Transfer sürecinin devam ettiğini ve önemli bir iki takviye daha yapacaklarını da söyleyen Başkanvekili Sezer Cihan, "Transferleri ortak kararla yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde bir forvet, bir orta saha mevkiine transfer yapacağız. Bu transferler için görüşmelerimiz son aşamaya geldi. Orta sahaya alacağımız oyuncu Lazio takımında oynuyor. Bunları da alırsak çekirdek kadromuzu tamamlanmış olacağız" şeklinde konuştu.

Abdulkadir Parmak Gaziantep FK'da! Erol Bulut transferi çok istedi... Trabzonspor yönetimi geçen sezon Kayserispor'a kiraladığı Abdulkadir Parmak'ı bu sezon da Gaziantep FK'ye kiralandı. Bordo-Mavililer'de Yunus Mallı'nın sözleşmesi de feshedildi.

Gaziantep Kalyon Stadı'nın ligin ikinci haftasındaki Ankaragücü maçına yetişmeyeceğini ve bu maçı Hatay'da oynayacaklarını da açıklayan Sezer Cihan, "Gaziantep Kalyon Stadyumu'nun zemini tam hazır değil. Yani zemini riske etmek istemiyoruz. Sahamız, bu sene hava ve yağış durumu, hava sıcaklığı nedeniyle ön gördüğümüz tarihe yetişemedi. Bütün planlamamız zamanında yapıldı. Aslında sahamızda şu an maç oynanır halde ama biz riske etmek istemedik. O yüzden ligin ikinci haftasında evimizde oynamamız gereken Ankaragücü maçını Hatay'da oynayacağız" diye konuştu.

Mustafa Eskihellaç Gaziantep FK'da... Yeni Malatyaspor'a ödenen bonservis belli oldu Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen 25 yaşındaki Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, sol kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı bir sezon geçiren Mustafa'nın ismi Beşiktaş'la da anılmıştı.