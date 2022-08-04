Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta, Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak olan Kayserispor maçı öncesi sakatlık şoku... Siyah beyazlılarda, üst adalesinden sakatlanan Brezilyalı stoper Welinton yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Welinton Souza’nın yapılan MR görüntülemesinde, uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir" dendi.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Yukatel Kayserispor ile 6 Ağustos Cumartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre siyah-beyazlı takım, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yaptı.

Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde 1,5 saat süren idman, ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Taktik çalışmayla devam eden antrenman, yan top hücum organizasyonlarıyla sona erdi.

Beşiktaş, Yukatel Kayserispor maçının hazırlıklarını, saat 17.00'de başlayacak günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.

Arthur Masuaku resmen Beşiktaş'ta! Kartal'a West Ham United'ın sol beki... Beşiktaş yeni sol beki Arthur Masuaku'yu açıkladı. Dün gece imza için İstanbul'a gelen 28 yaşındaki futbolcu 1 yıl kiralık olarak Siyah-Beyazlı formayı giyecek.

Emirhan İlkhan meselesi nedir, ne değildir? Başkan Çebi merak edilen konuya açıklık getirdi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Emirhan İlkhan konusunda açıklama yapan Çebi, “Oyuncu burada kalmak istemiyor. Burada kalmak istemeyeni tutamayız” dedi. Çebi yeni sezon öncesinde birkaç bölgeye daha takviye yapabileceklerini ifade etti.