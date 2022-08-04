Galatasaray'ın Romen futbolcusu Olimpiu Moruţan İtalya 2. Lig ekibi Pisa'ya kiralandı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu Sivasspor da çok istiyordu.
Dries Mertens Galatasaray yolunda... Belçikalı yıldız indirimi kabul etti, imzaya geliyor! Haris Seferovic'in dışında bir golcü daha transfer edecek olan Galatasaray, Mertens'te karar kıldı. Sözleşme ise 1+1 yıllık olacak. Bafetimbi Gomis'in kontratından da ise çıkılıyor...
Rıza Çalımbay'dan Morutan açıklaması... Sivasspor Rumen yıldızla masada! Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'ı kadrolarına dahil etmeye çalıştıklarını belirterek, "Morutan'ı istedik. Şu anda bir sıkıntı yok. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah halletmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.