Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe evinde Slovacko’yu 3-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, bugünkü maçtan iyi bir sonuç almaları kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, “Taraftarı mutlu etmek istiyorduk. Kiev maçında bizi harika bir şekilde desteklediler, bugün de harikalardı. Bu galibiyeti onlara vermek çok önemliydi. Bugünkü maçta daha fazla gol atabilirdik. Portekizli hakem attığımız golü neden iptal etti anlamadım. Defalarca izledim ama bir şey bulamadım. Bu tarz oynadığımız Avrupa maçları lig ritmi için önemli. Pazartesi lig bizim için başlıyor. Büyük hedeflerimizden biri Süper Lig” dedi.

Fenerbahçe - Slovacko 3-0 Maç Özeti I Fener tur kapısını araladı! Süper sol ayak Lincoln Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde devam eden Fenerbahçe, Çekya'nın Slovacko ekibiyle kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertliler ilk yarıda Emre Mor ve Lincoln Henrique'nin attığı gollerle 2-0 galip gelerek rövanş öncesi avantajı cebine koydu. Biri firikten diğer ceza sahası dışından iki nefis gol atan 1 de asist yapan yeni transfer Lincoln, kalitesini konuşturdu.

FORVET AÇIKLAMASI

Türkiye ligi hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten Jesus, “Rakiplerimizin yapmış olduğu transferleri görüyorum, bu oyuncuları tanıyorum. Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray büyük rakiplerimiz. Lige herkes iddialı başlıyor. Bizim birinci hedefimiz ligi kazanmak. Bu sezon kolay olmayacak, her takım için zor olacak. Fenerbahçe’nin kadrosu henüz tamamlanmış diyemem. Bir forvet transferi daha yapabiliriz. Elimizdeki mevcut kadrodan memnunuz, birden fazla opsiyonumuz var. 3 günde bir maçta kadro derinliği önemli oluyor. Pazartesi oynanacak maçta belki değişiklik yapıp daha taze kanları sahaya sürebiliriz” ifadelerini kullandı.

Emre Mor Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Slovacko'ya attı! Çok temiz gol... Fenerbahçe'nin yeni transferleri Slovacko maçında coşarken açılış golü Emre Mor'dan geldi.. 24 yaşındaki yıldız 17. dakikada attığı golle Sarı-Lacivertliler 1-0 öne geçirirken sosyal medyada da attığı gole övgüler yağdı. Lincoln Henrique'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Emre Mor sağ ayağıyla düzgün bir vuruş yaparak Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.

EMRE MOR HENÜZ 90 DAKİKAYI ÇIKARAMAZ

Oyuncularının performansına değinen Jorge Jesus, "Emre Mor henüz 90 dakika oynayabilecek durumda değil. Gustavo’nun iki avantajı var. Geleli 1 hafta oldu ama birinci avantajı Flamengo’da benimle 2 yıl çalışmış olması, benim fikirlerimi biliyor ve ben de onu tanıyorum. İkinci avantajı Brezilya Ligi’nden geldi ve orada ligde 16-17 maç oynandı. Maç ritmini kazanmış bir isim. Zajc milli takımdan dolayı kampa geç katıldı. Dolayısıyla 4 haftadır çalışıyor ve yeterli bir süre değil. İsmail ve Arao’nun aksine maç ritmi 90 dakika çıkaracak seviyede değil. Crespo da sakatlık sebebiyle maç kondisyonunun istediği seviyelere yetişemedi. Emre farklı bir oyuncu, iyi oynadı. 90 dakika oynayacak durumda değil şu an. Onun gösterdiği oyundan memnunum” şeklinde konuştu.

ARDA GÜLER SÖZLERİ

Arda Güler’in yeteneği ile ilgili konuşan Jesus, “Her futbolcu için taraftarın sevgisini, desteğini hissetmek çok önemlidir, daha özgüvenli olmasını sağlar. Kendisi 17 yaşında ve çıkması gereken basamaklar var. Fiziksel olarak hem Avrupa hem Türkiye Ligi için geliştirmesi gerekiyor. Yavaş yavaş bunları yapacağız. Hiçbir adımı atlamasını istemiyoruz. Taraftarın göstermiş olduğu sevgi de ona yardımcı olacak” dedi.

ŞAMPİYONLUK YORUMU

Ligde şampiyonluk favorisiyle ilgili açıklama yapan Jesus, “Trabzonspor’un favori olarak görülmesi normal, son şampiyon. Bu durum da gayet normal. Fenerbahçe de şampiyonluğu kazanmak için en güçlü adaylardan biri, Galatasaray da aynı şekilde” diye konuştu.

Lincoln Henrique Kadıköy'de 2 gol, 1 asistle şov yaptı Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Lincoln Henrique, Slovacko karşısında gösterdiği performansla yıldızlaştı. Yeni transfer, 3-0'lık galibiyette 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı...