Türkiye Gazetesi

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tecrübeli hakem Cüneyt Çakır'ın kariyerini noktaladığını açıkladı.

beIN Sports canlı yayınında Güntekin Onay'ın sorularını yanıtlayan Büyükekşi, şunları söyledi:

YENİ CÜNEYT ÇAKIR'LAR YETİŞTİRECEK!

"Geçen hafta Bolu'da bir kamp, seminer gerçekleştirdik. Seminerde MHK'ya Cüneyt Çakır hocamız başvurmuş, yurt dışından birçok teklif aldığını söyledi. Birçok teklif aldığını ancak hakemlik kariyerini Türkiye'de sonlandırmak istediğini söyledi. Sonraki dönemde de alt kademedeki hakemlere eğitip vermek, yeni Cüneyt Çakırlar yetiştirmek istiyorum dedi. Bu camiaya katkı sağlayacağım dedi. Türk futbol ailesine borcunu böyle ödemek istediğini söyledi. Bu isteğini hem MHK, hem de TFF Yönetim Kurulu ve ben son derece uygun gördük. Bu motivasyon, bizim için son derece önemli. Cüneyt Hocanın, hakem yetiştirme isteği son derece önemli. Bu zamana kadar hakem eğitmeni olarak hocalar getirdik yurt dışından."

JÜBİLE MAÇI DÜZENLENECEK

"Biz kendi değerimizi ve en başarılı hakemlerimizden bir tanesini, hakem eğitmeni olarak atadık. Kendisi inşallah ileride biz nasıl yurt dışından hakem getiriyorsak, o da yurt dışında eğitmen hakem olarak gider. Cüneyt Çakır, bizim için önemli bir değer. Türkiye'yi 2 Dünya Kupası ve 3 Avrupa Şampiyonası'nda temsil etti. 2015 yılında da Şampiyonlar Ligi finalinde görev aldı. Hocamıza bir jübile maçı düzenlemek istiyoruz. Türk hakemliğine yakışır bir şekilde onu uğurlamak istiyoruz. Bu zamana kadarki çalışmaları için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmaları için başarılar diliyorum"

Cüneyt Çakır, 2022 Dünya Kupası hakem listesine alınmadı FIFA, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda görev yapacak hakemlerin listesini açıkladı. Cüneyt Çakır listede yer almadı.