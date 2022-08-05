Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir, Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İzlanda'da Breidablik'i 3-1 yenerek tur için büyük bir avantaj yakaladı. Gecenin yıldızı şüphesiz Aleksic'di. İlk yarıda bu oyuncunun pasında Münir çaprazdan topu kaleciye nişanladı. 38'deki Hasan Ali'nin pasında Aleksic golü yaptı: 01. 52'de Deniz Türüç sağ çaprazdan çok sert vurdu: 0-2. İzlanda ekibi 63'te Einarsson'la farkı bire indirdi: 1-2. Uzatmada yine Hasan Ali'nin asistinde Aleksic on sekiz içinden şık bir plase vuruşla âdeta, 'tur bizim' dedi: 1-3. Rövanş maçı 11 Ağustos'ta oynanacak.

BELÖZOĞLU YENİLMİYOR

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında oynadığı üçüncü maçı da kaybetmedi. Dün kazanan Boz Baykuşlar, hocasıyla daha önce Netanya ile sahasında 1-1 berabere kalıp, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Öte yandan Aleksic, Avrupa kupalarında gol sayısını 3'e yükseltti.

Breidablik - Medipol Başakşehir 1-3 Maç Özeti I Başakşehir işi İzlanda'da bitirdi Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında deplasmanda İzlanda'nın Breidablik takımını 1-3 mağlup ederek işi ilk maçta bitirdi. Turuncu Lacivertliler'in golleri Daniel Aleksic (2) ve Deniz Türüç'ten geldi.