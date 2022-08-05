Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Uruguaylı futbolcu için Arsenal ile 5 milyon avroya anlaşan sarı kırmızılılar, Torreira’yı ikna etmek için çalışmalarını dört koldan sürdürüyor. 26 yaşındaki ön liberoya üç yıllık imza karşılığında toplam 10,5 milyon avro ödemeyi gözden çıkaran yönetim, oyuncunun son kararını bekliyor. Torreira’nın menajeri Oscar Betancourt “Henüz bir takımla anlaşmadık ancak doğrusunu söylemek gerekirse en iyi teklif Galatasaray’dan geldi. Kısa sürede kararımızı vereceğiz” dedi.

MORUTAN PISA'DA

G.Saray, Antalyaspor maçının hazırlıklarını dünkü çalışmasıyla sürdürdü. Oyuncuların hırslı hâli dikkat çekti. Öte yandan Morutan İtalya Serie B ekibi Pisa'ya 150 bin avroya kiralandı.

MERTENS BOMBASI

Galatasaray’ın Napoli ile sözleşmesi biten ve serbest kalan Dries Mertens ile anlaştığı iddia edildi. Napoli’ye yakınlığı ile bilinen Sport Italia’nın eski sunucusu Jolanda De Rienzo, 35 yaşındaki tecrübeli yıldızın yüzde 99 Galatasaray’da forma giyeceğini belirtti. Yeni transfer Sergio Oliveira’nın Mertens’i sosyal medya hesabından takibe alması dikkati çekti.

Dries Mertens Galatasaray yolunda... Belçikalı yıldız indirimi kabul etti, imzaya geliyor! Haris Seferovic'in dışında bir golcü daha transfer edecek olan Galatasaray, Mertens'te karar kıldı. Sözleşme ise 1+1 yıllık olacak. Bafetimbi Gomis'in kontratından da ise çıkılıyor...

Galatasaray'da Nelsson ikilemi! Danimarkalı stopere teklifler var Torino’nun ardından Sevilla’nın da yakından ilgilendiği Victor Nelsson, Aslan’ın elindeki savunma sigortası. İspanyol ekibine sıcak bakan başarılı oyuncu, çok cazip bir teklif gelirse satılacak.