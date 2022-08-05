Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bir süredir gündemi meşgul eden Emirhan İlkhan'ın Torino'ya transferi konusunda açıklamalarda bulundu. Genç oyuncunun gitme konusunda ısrarcı olduğunu belirten Çebi “Üç gündür ikna etmeye çalıştık, olmadı. 'Hayır, ben gitmek istiyorum' diyor. 'Sana Torino'nun verdiği ücreti verelim' dedim, kabul etmedi. Bizi sadece menajeri ile muhatap ediyor. Kendisi sıfır bedelle gitmek istemişti ama biz sözleşmeye 4,5 milyon avro maddesini ekledik” diye konuştu.

KEREM 4'TE 1 FİYATINA

“Emirhan kendisini yetiştiren Önder Karaveli'nin bile telefonlarını açmadı” diyen Çebi “Hoca’mız bu zamana kadar hep görüştüğü ailesinden bile cevap alamadı. Biz sadece 600 dakika oynayan bir oyuncuyu 4,5 milyon avroya alsak topa tutulurduk. Şimdi Emirhan'ın yerine 21 yaşındaki millî bir futbolcuyla görüşüyoruz (Kerem Atakan Kesgin). Onun ücreti Emirhan'ın dörtte biri bile değil" dedi. Öte yandan Beşiktaş'ta sakatlanan stoper Welinton iki hafta yok.

EMİRHAN TORINO'DA

Emirhan İlkhan'ın sonunda Torino'ya transferi kesinleşti. Genç oyuncu bugün kendisini beş yıllığına İtalyan ekibine bağlayan sözleşmeye imza atacak. Bugün İtalya'ya gidecek olan Emirhan'ın transferi için Beşiktaş 4,5 milyon avro gelir ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak.

ÜÇ TRANSFER DAHA

Teknik direktör Valerien Ismael'in istediği bölgelere üç transfer daha yapacaklarını söyleyen Çebi "Bunlar stoper, ön libero ve kanat oyuncuları olacak. Pjanic gibi son dakikada önümüze bir fırsat transferi çıkarsa bunu da değerlendiririz" diye konuştu.

Emirhan gidiyor, Kerem geliyor Torino'yla anlaşan Emirhan'ın şokunu çabuk atlatmak isteyen siyah beyazlılar, 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin'le anlaşmaya vardı.

Beşiktaş'a Sivasspor'dan genç orta saha... Emirhan'ın yerine Kerem Atakan Kesgin alınıyor Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın beklenmedik ayrılığının ardından bu futbolcunun yerine yerli bir orta saha transfer edilecek. Adayların başında Sivasspor'un 21 yaşındaki orta sahası Kerem Atakan Kesgin yer alıyor.