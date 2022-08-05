Türkiye Gazetesi

Kolombiya'nın Cali şehrinde düzenlenen Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nın erkekler 10 bin metre yürüyüş kategorisinde iki madalya birden geldi.

Milli atlet Mazlum Demir, 42.36.02'lik derecesiyle dünya şampiyonu oldu.

Milli sporcu Hayrettin Yıldız ise 43.07.95'lik derecesiyle bronz madalya aldı. Kadınlar gülle atmada Türkiye'yi temsil eden Pınar Akyol da geçtiğimiz günlerde gümüş madalya kazanmıştı.

TEBRİKLER MAZLUM DEMİR

Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Milli sporcumuz Mazlum Demir, U-20 Dünya Şampiyonası'nda 10,000 metre yürüyüş kategorisinde 42:36.02'lik derecesiyle şampiyon oldu! ????

Tebrikler Mazlum! Gururumuzsun! "

"Milli sporcumuz Hayrettin Yıldız, U-20 Dünya Şampiyonası'nda 10,000 metre yürüyüş kategorisinde 43:07.95'lik derecesiyle üçüncü oldu!

Tebrikler Hayrettin! Seninle gurur duyuyoruz!"