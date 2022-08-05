Türkiye Gazetesi

AS Roma, PSG'nin 31 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Georginio Wijnaldum'u satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Kulüp açıklamasında görüşlerine yer verilen Wijnaldum, "Roma oyuncusu olmak gerçekten heyecan verici. Konuştuğum herkes bana bu kulüp ve taraftarları hakkında mükemmel şeyler söyledi. Kulüp de beni ne kadar istediğini gösterdi. Bu sezon yüzde 100’ümü vermeye ve takımın tüm hedeflerine ulaşması için çalışacağım." ifadelerini kullandı.

ZEKİ ÇELİK'E TAKIM ARKADAŞI

Bu arada kulübün sosyal medya hesaplarından Wijnaldum'un 25 numaralı formayla pozu paylaşılarak, oyuncunun forma numarası da açıklanmış oldu.

Paris Saint Germain ve Liverpool gibi takımlarda forma giyen Wijnaldum'un kariyerinde, FIFA Dünya Kulüpler Şampiyonası, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, İngiltere Premier Ligi ve Fransa Ligue 1 şampiyonlukları bulunuyor.

AS Roma milli sağ bek Zeki Çelik ve Arjantinli yıldız Paulo Dybala transferleriyle de ses getirmişti.

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