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Cristiano Ronaldo Come to Galatasaray yorumunu beğendi sosyal medya sallandı Manchester United'dan ayrılmak isteyen ancak kendisine henüz kulüp bulamayan Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, bir Galatasaray taraftarının Instagram'daki "Come to Galatasaray" yorumunu beğenince Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecan sardı.
Dries Mertens Galatasaray yolunda... Belçikalı yıldız indirimi kabul etti, imzaya geliyor! Haris Seferovic'in dışında bir golcü daha transfer edecek olan Galatasaray, Mertens'te karar kıldı. Sözleşme ise 1+1 yıllık olacak. Bafetimbi Gomis'in kontratından da ise çıkılıyor...