Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Yıllardır Alex’in boşluğunu doldurmaya çalışan Fenerbahçe, belki de hedefine ilk defa bu kadar yakınlaştı. Jorge Jesus, transfer ettiği ilk isim olmasına rağmen Dinamo Kiev maçlarında yedek soyundurduğu Lincoln Henrique’yi Slovacko karşısında as kadroda oyuna sürünce izleyenlerin gözünün pası silindi. Kadıköy’deki Dinamo mücadelesinde 36 dakikaya bir asist sığdıran sambacı, Slovacko’yu kırdı geçti. İki gol, bir asistlik performansla maça damga vuran 23 yaşındaki Lincoln takımdaki dengeleri bozacağını net bir şekilde ortaya koydu.

EFSANE Mİ DOĞUYOR?

Sadece skor olarak değil, yakaladığı istatistiklerle de maça damga vuran Lincoln için tribünler “Bu adam neden Dinamo Kiev karşısında yedek soyundu” sorusunu sorarken, Jesus henüz oyuncunun performansını yeterli bulmuyor. Portekizli hoca, gözdesinin hücum performansından memnun olsa gözdesinin fizik gücünün ve takım savunmasına katkısının artmasını istiyor. Bir maçta Alex etkisi yapan Lincoln’ün bu şekilde devam etmesi hâlinde sadece takımdaki yerinin garanti olması değil, bir efsane olması bekleniyor.

EMRE MOR GÖZE GİRDİ

Slovacko karşısında perdeyi açan Emre Mor, Jesus’tan geçer not aldı. “Benim için rüyanın başladığını söyleyebilirim” diyen Emre “Fenerbahçe formasıyla ilk defa ilk on birde oynadım, galibiyet nasip oldu, gol atmam da bu galibiyetin bonusuydu. Daha da iyi olacağım” ifadelerini kullandı.

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