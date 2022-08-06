Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, 2022-2023 sezonunda oynadığı ilk maçta ligin yeni takımı İstanbulspor'u her iki devre de köşe vuruşlarından gelen gollerle mağlup etmeyi başardı: 2-0. Maçta ilk gol tehlikesi 13. dakikada yaşanırken, Trezeguet'in ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Jensen gole izin vermedi. Gol perdesi ise 16. dakikada açıldı. Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda Cornelius takımını öne geçirdi: 1-0.

63'TE POZİSYONA GİRDİ

Karşılaşmada ilk yarı bu skorla sona ererken, ev sahibi İstanbulspor uzun bir aradan sonra döndüğü Süper Lig'deki ilk golüne 63. dakikada çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına gönderilen topta İbrahim Yılmaz iyi bir kafa vuruşu yapsa da Uğurcan Çakır son anda topu kontrol etti. Maçın 86. dakikasında Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Denswil farkı ikiye çıkardı ve son dakikalara girilirken takımını rahatlattı: 2-0.

AVCI İÇİN ÖZELDİ!

Abdullah Avcı'nın hem futbolcu hem de teknik direktör olarak çalıştığı ve deneyimli teknik adamın hayatında oldukça önemli bir yer tutan İstanbulspor deplasmanından üç puanla ayrılan Trabzonspor, ligde gelecek hafta sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in ilk haftasını puansız tamamlayan İstanbulspor ise deplasmanda transfer yasağı nedeniyle zor günler yaşayan Kayserispor ile karşılaşacak.

"GOLÜ YEDİK İYİ OLDU DEDİM"

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Trabzonspor maçını yorumladı: Kesinlikle fiziksel taktiksel hazırlığımız vardı, mental hazırlığı ihlal ettik. Geriye yaslandık, golü yedikten sonra döndüm ve 'iyi oldu' dedim. Herkes transferden bahsediyor, ben bahsetmeyeceğim, elimizdeki oyunu gerçekleştirmemiz gerekiyor.

MAÇIN ANAHTARI TAKIM SAVUNMASI

Abdullah Avcı'nın Hamsik'in yokluğunda şans verdiği Siopis, İstanbulspor maçını kazanmalarının şifresini verdi: Anahtar faktör takım savunmasıydı, savunma üzerine özel çalışıyoruz. Kolay goller yememek için takımımız mücadele gösteriyor.

İstanbulspor - Trabzonspor 0-2 Maç Özeti I Süper Lig'de sezonun ilk golü Andreas Cornelius'tan Süper Lig'de 2022-23 sezonu İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başladı. Son şampiyon Trabzonspor açılışı, Sivasspor'u 4-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'yı kaldırdığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yaptı. Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'u 0-2 mağlup eden Bordo-Mavililer sezona 3 puanla başlarken goller Andreas Cornelius ve Stefano Denswil'den geldi.

Trabzonspor ve Sivasspor'a PFDK şoku Trabzonspor ve Demir Grup Sivasspor, PFDK'ye sevk edildiği açıklandı.