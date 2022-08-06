Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Geçen sezonu beklentilerin gerisinde tamamlayan, sükseli transferlerle 2022-2023’e şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, bugün seyircisi önünde ilk resmî sınavına çıkıyor. Vodafone Park’ta oynanacak Kayserispor maçında tribünler tıklım tıklım dolu olacak. Biletlerin hepsi satılmış durumda. Sezona sükseli bir başlangıç yapmak isteyen siyah beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael de taraftarları heyecanlandıracak bir oyun anlayışı hazırladı.

AMANSIZ BASKI

Daha önce Premier Lig’de West Bromwich’i çalıştıran ve kadrosunda Ada’da forma giymiş yedi oyuncusu bulunan Ismael, özellikle iç saha maçlarında amansız baskı istiyor. İngiliz takımları gibi düdükle birlikte rakibi yarı sahasına hapsetmeyi planlayan Fransız çalıştırıcı ilk yarım saatte gol bulmanın önemini oyuncularına anlatıyor. Beşiktaş’ın, Premier Lig patentli oyuncuları şöyle: Weghorst, Ghezzal, Saiss, Cenk, Gedson, N’Koudou ve Masuaku.

SİFTAH ZAMANI

Beşiktaş’ın yeni transferleri ilk defa siyah beyazlı formayla lig maçına çıkacak. Saiss, Weghorst, Muleka, Gedson, Masuaku ve Emrecan Uzunhan; Valerien Ismael’in görev vermesi hâlinde Beşiktaş formasıyla ilk defa lig maçında görev yapmış olacak.

KARTAL’DA ÜÇ EKSİK

Siyah beyazlı ekip ilk maçına üç oyuncusundan mahrum çıkacak. Tedavileri devam eden Josef de Souza ile Atiba Hutchinson’ın yanı sıra uyluk ön adalesinde gerilme ve kısmi yırtık tespit edilen Welinton, Kayserispor karşısında görev alamayacak.

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