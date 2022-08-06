Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin yeni stoperlerinden Luan Peres, Slovacko maçında ilk kez karşılarına çıktığı Fenerbahçe taraftarı hakkında görüşlerini paylaştı.

"İlk maçımızda o atmosferi gördüğümüzde çok mutlu oldum. Buradaki taraftarların ne kadar fanatik olduğunu, buraya gelmeden önce de Brezilya’da Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü biliyordum. Önceki takımım Marsilya'nın taraftarları da çok ateşliydi. Her maç stadı dolduruyorlardı, tıpkı Fenerbahçe taraftarı gibi. Hocamız, Jorge Jesus, 'Büyük oyuncular baskı altında oynamayı sever, çünkü baskı sizin kupalar kazanmak isteyen bir takımda olduğunuzun göstergesidir.' demişti. Ben de bu baskıyı seviyorum. Taraftarımızın verdiği destek bizi daha iyi olmaya itiyor."

MARSİLYA İLE KAMP YEDİ

Peres, form durumu hakkında ise "Fenerbahçe sezonu biraz erken açtı, 13 Haziran'da topbaşı yaptı. Bir önceki takımımla ben 25 Haziran'da çalışmalara başladım. Marsilya ile bir aydır sezon öncesi çalışmalarımı sürdürüyordum. Çift idman yapıyorduk, hazırlık maçlarında da oynuyordum. Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Benim için eksik olan şey, hocamızın sistemine alışmak. Bu konuda da elimden geleni yapıyorum." açıklamasında bulundu.

GUSTAVO HENRİQUE'YLE YENİDEN BULUŞTU

Brezilya ekibi Santos'tan eski takım arkadaşı Gustavo Henrique ile birlikte tekrar oynayacak olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Luan Peres, şunları söyledi:

"Gustavo'nun da geleceğini duyduğumda çok mutlu oldum. Kendisi çok iyi bir futbolcu olmasının yanı sıra benim de çok iyi bir arkadaşım. Santos'ta bir sezon birlikte oynadık, çok iyi bir sezon geçirmiştik. İkimiz de buraya takıma katkı sağlamak için geldik. Onun burada olması benim için mutluluk kaynağı. Bu sene sırf Brezilyalılar değil takımdaki tüm oyuncular buraya güç katacak. Bu sezon hep birlikte güzel bir sezon geçirmek istiyoruz."

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