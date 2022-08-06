Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında DG Sivasspor, Gaziantep FK’yı evinde ağırladı. Müsabaka 1-1 beraberlikle sona erdi. Maçın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çalımbay, ortaya koydukları futbolla Türkiye’de hem de Avrupa’da çok zorlanacaklarını söyleyerek, “Yeni bir lige başlıyoruz herkese hayırlı uğurlu olsun, inşallah mükemmel bir şekilde geçer. İki takım için de ilk maç olduğundan, yeni arkadaşlar vardı, yeni oyun sistemleri vardı, hazırlık döneminden gelindiği için istenildiği gibi oyun kurulamıyor. İlk yarı istediğimiz gibi olmadı ama pozisyonlarımız vardı. İkinci yarı içeride konuştuktan sonra çok iyi başladık, çok güzel pozisyonlar da yakaladık. Mücadelemizi sonuna kadar devam ettirdik. Oyundan kopmadık ama bu oynadığımız oyunun çok çok üstüne çıkmamız gerekiyor. Çünkü böyle oynarsak hem Türkiye’de hem de Avrupa’da çok zorlanırız. Bunun çok çok üstüne çıkmamız gerektiğinin farkındayız. Bence 3-4 haftadan sonra takımlar kendini belli edecek” şeklinde konuştu.

Sivasspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı (Maç Özeti) Erol Bulut'un kabusu sürüyor Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Sivasspor ile Gaziantep FK 1-1 berabere kaldı. Rumen yıldızı Alexandru Maxim'in 22'de frikikten attığı golle 0-1 öne geçen konuk ekip, 64'te Max Gradel'in attığı golle 1-1'e ve 1 puana razı oldu. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Kırmızı-Siyahlılar geçen sezon deplasmanda hiç kazanamamıştı.

EROL BULUT NE DEDİ?

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut ise şunları söyledi:

“Sezonun ilk maçını Sivasspor’a karşı oynadık. Kendi evinde iyi oynayan güçlü bir ekip, bunu önceki senelerden de biliyorduk. Maça iyi başladık, oyunun kontrolü bizdeydi. 1-0 öne geçtik ama bundan sonra biraz rehavete kapıldık, topu rakibe bıraktık. Rakipte ilk yarı üzerimize gelip bir iki pozisyona girdi. İkinci yarıda yakaladıkları penaltı, bizim yaptığımız küçük hatalardan dolayı gelen bir penaltı oldu. İkinci yarı maç ortada geçti, biz de rakip de maçı kazanabilirdi. Güzel bir maç olduğunu düşünüyorum. Yeni arkadaşlarda biraz güç eksikliği gözlemledim. İlerleyen haftalarda daha iyi bir Gaziantep izlettireceğiz."

Gaziantep FK'ya Lazio'dan orta saha! Gaziantep Futbol Kulübü, yaz transfer döneminde şu ana kadar kadrosuna kattığı 10 futbolcu için imza töreni düzenledi. Düzenlenen imza töreni ile yeni transferler kendilerini Gaziantep ekibine bağlayan sözleşmelere imza attı. Kırmızı-Siyahlı idareci Sezer Cihan "Orta sahaya alacağımız oyuncu Lazio takımında oynuyor" dedi.