Türkiye Gazetesi

Beşiktaş yeni sezona kritik bir 3 puanla başladı. Siyah-Beyazlılar evinde Kayserispor'u mağlup ederken teknik direktör Valerien Ismael'in pres yapan takımı Beşiktaş taraftarlarına alışık olmadıkları bir futbol izletti. Kartal maçı 90+6'da Ghezzal'in attığı golle kazanırken kulübesinin zayıflığı dikkat çekti. Valerien Ismael de maçın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda bu konuya dikkat çekti:

GOLÜN SON DAKİKADA GELMESİ...

"Zor bir maç oldu. Sezonun ilk maçı, duyguların da karmaşık olduğu bir maçtı. Maçın geneli inişli çıkışlıydı. Zaman zaman kontrol bizdeydi, zaman zaman rakipteydi. İkinci yarı daha iyiydik, domine ettik. Daha çok fırrsat bulduk. Takım çok iyi mentalite gösterdi. Son dakikalarda golü bulduk. Taraftara teşekkür ederim, golü son dakikalarda bulmuş olabiliriz ama bu bizim mentalitemizi gösterir."

"Josef'in sakatlığı devam ediyor, Welinton sakatlandı, Emirhan gitti ve sürpriz oldu. Çözümler üzerinde çalışıyoruz. Mümkün olan en kısa sürede kadro derinliğimizi daha da geliştirmek istiyoruz.""Ben geldiğimden beri futbolcularımız çok çalışıyor. Herkes elinden gelenin en iyisini veriyor. Hoca bir tarafta, futbolcular bir tarafta değil. Hepimiz aynı gemideyiz."

Rachid Ghezzal: Son ana kadar savaşan Beşiktaş izletmeye devam edeceğiz Rachid Ghezzal Beşiktaş formasıyla kritik goller atmaya devam ediyor... Kayserispor'u 90+6'da yıkan Cezayirli yıldız Beşiktaş'ın sezona 3 puanla ve moralli başlamasını sağladı. Ghezzal, "Son ana kadar savaşan Beşiktaş izletmeye devam edeceğiz" dedi.

Rachid Ghezzal şapkadan tavşan çıkardı! Beşiktaş - Kayserispor 1-0 Maç Özeti Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Valerien İsmael'in öğrencileri 40 bin seyircisi önünde ecel terleri döktü. 86'da gelen gol VAR'a takıldı. Cenk Tosun takımını 10 kişi bıraktı. Weghorst'un asistinde Rachid Ghezzal uzun yıllar unutlmayacak bir golle 90+6'da 3 puanı getiren golü attı. Kayserispor’u konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının 9'unu kazanan ve mağlubiyet yüzü görmeyen Siyah-Beyazlılar, bu maçların tamamında 2+ gol sevinci yaşamıştı.