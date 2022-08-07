Türkiye Gazetesi

Bonservisi İngiltere'nin Arsenal kulübünde bulunan Uruguaylı orta saha oyuncusu Torreira'ya taşıyan özel uçak, İtalya'nın Milano kentinden hareket etti. Son olarak İtalya'nın Napoli takımında forma giyen ve bonservisi elinde bulunan Belçikalı santrfor Mertens'i almak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e geçen uçak, daha sonra İstanbul'a yöneldi.

Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne ulaşan iki futbolcuya Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile sezon sonunda sözleşmesi sona eren Galatasaraylı futbolcu Arda Turan eşlik etti. Mertens ile eşi ve çocuğu da İstanbul'a geldi.

İstanbul'a geç saatlerde ulaşan futbolcuları kalabalık bir grup taraftar karşıladı. Oyuncuların "üçlü" tezahüratı yaptırdığı taraftarlar, meşaleler ve tezahüratlarla coşkulu bir atmosfer oluşturdu. Taraftarlar, Erden Timur lehine de tezahüratlar yaptı.

120 BİNİN ÜZERİNDE TARAFTAR UÇAĞI TAKİP ETTİ

Galatasaray taraftarı, iki yıldız futbolcunun içinde yer aldığı özel uçağı internet üzerinden izledi. Milano'dan Brüksel'e geçen, oradan da İstanbul'a gelen özel uçağı internet sitesi üzerinden canlı takip eden taraftar sayısı, 123 bine kadar ulaştı.

Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens transferlerini açıkladı! Galatasaray, Lucas Torreira ile Dries Mertens'i KAP'a bildirdi... "Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua’nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.", "Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Son Dakika Galatasaray Transfer Haberi... Lucas Torreira imzayı attı Lucas Torreira Galatasaray'da! Uruguaylı orta saha oyuncusu Milano'da resmi sözleşmeyi imzaladı. Sarı-Kırmızılılar 26 yaşındaki yıldız için Arsenal'e 7 milyon euro bonservis ödeyecek.