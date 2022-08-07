Türkiye Gazetesi

Brezilya furyasının son neferlerinden Luan Peres, Fenerbahçe’yi evi gibi gördüğünü ifade etti. Sambacı savunmacı, “Buraya gelmeden önce de, küçüklüğümden beri Fenerbahçe’yi, taraftarının büyüklüğünü biliyordum. Slovacko maçında tribünleri ve atmosferi gördüğümde çok mutlu oldum” derken, "Aklıma hocamız Jorge Jesus’un ‘Büyük oyuncular baskı altında oynamayı sever' sözü geldi” diyerek motivasyonunu dile getirdi.

HIRSLI VE İSTEKLİ

Gustavo Henrique transferinin kendisini ayrıca mutlu ettiğini belirten Peres, “Onunla Santos’ta birlikte oynadık. Hem iyi bir oyuncu hem iyi bir arkadaş. Arao gibi isimlerin varlığı da benim için avantaj” dedi. Kendisini “Hırslı ve istekli” olarak tanımlayan Sambacı, “90 dakika oyunun içinde kalmayı severim ve defanstan topla çıkmakta iyi olduğumu düşünüyorum. Ancak önemli olan takım hâlinde iyi performans göstermek” diye konuştu.

GÖZÜNÜ KARARTTI

Golcü arayışındaki Fenerbahçe mutlu sona yakın. Uruguaylı Maxi Gomez’in peşine düşen sarı lacivertliler, transferi bitirmeyi hedefliyor. Valencia kadroda düşünülmeyen Urugaylı için 12 milyon avro isterken Fenerbahçe 8 milyon bonservis, 2 milyon da bonus teklifinde bulundu.

Luan Peres: "Brezilya’da Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü biliyordum" Fenerbahçe'nin Marsilya'dan 5.2 milyon Euro bonservis karşılığında transfer ettiği 28 yaşındaki Brezilyalı stoper Luan Peres, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Peres, "Brezilya’da Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü biliyordum" dedi.