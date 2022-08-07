Türkiye Gazetesi

Trabzonspor hem geçen sezonu şampiyon tamamladı hem de yeni bir oyuncu kazandı: Ahmetcan Kaplan... Abdullah Avcı'nın elinden tutup şans verdiği genç savunma oyuncusu kısa sürede çok yol aldı ve Avrupa kulüplerini peşine taktı. Hollanda ekibi Ajax ile İtalyan temsilcisi Sassuolo, 19 yaşındaki oyuncu için devrede. Ki özellikle Ajax'ın Ahmetcan konusunda çok kararlı olduğu ve önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelip yönetim ile masaya oturacağı öğrenildi.

SATIŞTAN PAY

İşin garip tarafı ise bordo mavililer de uzun bir süredir stoper arayışında. Şu anda eli güçlü olduğu için "tok satıcı" rolüne bürünen bordo mavili yönetim, Ahmetcan Kaplan'ı satmayı düşünmüyor. Tabii ki çok cazip bir teklif gelmediği takdirde. Güncel piyasa değeri 2,8 milyon avro olan Ahmetcan Kaplan'dan beklenti en az 10 milyon avro bonservis bedeli. Ve bir sonraki satıştan da pay şartı söz konusu. Ki bu futbolcunun satışı durumunda yeni bir stoper takviyesi daha gerekecek.

İstanbulspor - Trabzonspor 0-2 Maç Özeti I Süper Lig'de sezonun ilk golü Andreas Cornelius'tan Süper Lig'de 2022-23 sezonu İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başladı. Son şampiyon Trabzonspor açılışı, Sivasspor'u 4-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'yı kaldırdığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yaptı. Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'u 0-2 mağlup eden Bordo-Mavililer sezona 3 puanla başlarken goller Andreas Cornelius ve Stefano Denswil'den geldi.