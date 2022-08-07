Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Kadrosunu yıldızlarla donatan Beşiktaş, transfer tahtası kapalı olduğu için takviye yapamayan Kayserispor'u son dakikalarda gelen golle devirdi. Kayserispor'un hocası Çağdaş Atan ilk yarıda dersine çok iyi çalıştığını gösterdi. Siyah beyazlılara orta alanda yapılan sıkı pres ve ağır stoperlerin arkasına atılan toplar Beşiktaş'ın oyun kurmasını engelledi. Gedson, Salih ve Kartal'dan oluşan orta üçlü çok ağır kaldı.

SİSTEM SANCISI

Siyah beyazlılarda pres, tempo vardı ama kazanılan topu değerlendirecek bir plan yoktu. 10 numara eksikliği çok net şekilde göze çarptı Beşiktaş'ta. Kamp döneminden itibaren üçlü savunma sistemine çalışan Beşiktaş'ın bir anda dörtlüye dönmesine oyuncuların henüz alışamadığı görüldü. Pozisyona girmekte çok zorlanan bir Beşiktaş vardı sahada.

SİHİRBAZ İŞİ

Net pozisyonlar yakalayan taraf olan Kayserispor, Ali Karimi'nin kırmızı kart görmesi sonrasında tamamen savunmaya çekildi. Cenk Tosun oyuna girdikten sonra her şeyi yaptı! Çok şut çekti, gol attı (VAR'a takıldı, sarı kart gördü, oyundan atıldı). Sihirbaz Ghezzal 96'da köşeyi gördü ve Beşiktaş'ın sıkıntılı geçen ilk lig maçında 3 puan kazanmasını sağladı.

KOŞUP GHEZZAL'A SARILDI

Ligin ilk maçında büyük stres yaşayan Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, golü sonrası Ghezzal'a koşup sarıldı. Maçın ardından konuşan İsmael, "Zor bir maç oldu. Sezonun ilk maçı, duyguların da karmaşık olduğu bir maçtı. Maçın geneli inişli çıkışlıydı. Zaman zaman kontrol bizdeydi, zaman zaman rakipteydi" sözlerini kullandı.

AYNI GEMİDEYİZ

"Taraftara teşekkür ederim, golü son dakikalarda bulmuş olabiliriz ama bu bizim mantalitemizi gösterir" vurgusu yapan teknik adam, "Josef, Welinton sakatlandı, Emirhan gitti ve sürpriz oldu. Çözümler üzerinde çalışıyoruz. Futbolcular çok çalışıyor. Hoca bir tarafta, futbolcular bir tarafta değil. Hepimiz aynı gemideyiz" dedi.

Rachid Ghezzal: Son ana kadar savaşan Beşiktaş izletmeye devam edeceğiz Rachid Ghezzal Beşiktaş formasıyla kritik goller atmaya devam ediyor... Kayserispor'u 90+6'da yıkan Cezayirli yıldız Beşiktaş'ın sezona 3 puanla ve moralli başlamasını sağladı. Ghezzal, "Son ana kadar savaşan Beşiktaş izletmeye devam edeceğiz" dedi.

Rachid Ghezzal şapkadan tavşan çıkardı! Beşiktaş - Kayserispor 1-0 Maç Özeti Süper Lig'in 1. haftasında Beşiktaş ile Kayserispor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Valerien İsmael'in öğrencileri 40 bin seyircisi önünde ecel terleri döktü. 86'da gelen gol VAR'a takıldı. Cenk Tosun takımını 10 kişi bıraktı. Weghorst'un asistinde Rachid Ghezzal uzun yıllar unutlmayacak bir golle 90+6'da 3 puanı getiren golü attı. Kayserispor’u konuk ettiği son 10 Süper Lig maçının 9'unu kazanan ve mağlubiyet yüzü görmeyen Siyah-Beyazlılar, bu maçların tamamında 2+ gol sevinci yaşamıştı.