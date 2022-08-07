Türkiye Gazetesi

A Millî Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, önceki akşam Süper Lig’in açılış maçı olan İstanbulspor - Trabzonspor maçında oyuncu izlemek yerine, Bundesliga’nın açılış maçı olan E.Frankfurt Bayern Münih maçını izleyip televizyonda yorumculuk yaptı. Alman SAT.1 televizyonu ile yorumculuk anlaşması bulunan Kuntz, Deutshe Bank Park’taki maçı ayrıntılarıyla anlattı! Kuntz’un, hocası olduğu ülkenin ligini es geçmesi Türkiye’ye saygısızlık olarak nitelendirildi.

İKİ SELFIE YAPAR, BİTER!

Kuntz’un Nihat Özdemir döneminde Sat1 kanalına ücretli yorumculuk yapmak için izin aldığı belirtildi. Ancak Türk futbolseverler sosyal medyadan duruma tepki gösterdi. “Millî takım hocamızın başka bir ligin açılışında olması ülkenin durumunu açıklıyor”, “Çalıştırdığı millî takımın ligi başlıyorken o ülkesinin açılış maçına gitmiş. Millî takım hocalığı güzel meslek” ve “Şimdi yarın öbür gün apar topar Türkiye’ye gelir, tribünden iki selfie yapar, oldu bitti” yorumları dikkati çekti.

KONYA'YI İZLEMEDİ

Stefan Kuntz, Fenerbahçe’nin Dinamo Kiev maçını Kadıköy’de seyretti. Ancak Konyaspor’un Lihtenştayn ekibi Vaduz ile deplasmanda yaptığı Konferans Ligi ön eleme maçına gitmedi. Frankfurt ile Vaduz arası 470 km… Yani arabayla sadece 4,5 saat uzaklıkta…

EYLÜL'DE MAÇIMIZ VAR

Türkiye, Uluslar C Ligi’nde 22 Eylül’de iç sahada Lüksemburg, 25 Eylül’de de deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacak. Küme düştüğü C Ligi’ne iyi başlayan ay yıldızlı takım 1. Grupta 4’te 4 galibiyetle lider durumda. Millîler zayıf rakipleri karşısında 14 gol atarken kalesinde gol görmedi.

Stefan Kuntz'tan 4'te 4 yorumu... "Bu sonuçlar başımızı döndürmemeli" Litvanya’yı 2-0 yendikleri maçın ardından konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, “Bu sonuçlar başımızı döndürmemeli” dedi.

Kuntz: Hızlı oyunla sonuca gideceğiz Alman çalıştırıcı, "Mücadeleci bir takımla oynayacağız. Madem buradayız C Ligi'ni hak ettik demektir" dedi.