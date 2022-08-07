Türkiye Gazetesi

Geçen sezonki hayal kırıklığını bu sezon sevince dönüştürmek isteyen Galatasaray, ilk lig maçı öncesinde çok konuşulacak transferlere imza attı. Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un yurt dışında yaptığı temaslar meyvesini verdi. Sarı kırmızılılar uzun süredir görüştüğü Arsenal’in ön liberosu Lucas Torreira’da mutlu sona ulaştı. Geçen sezonu Fiorentina’da kiralık olarak geçiren oyuncu için Arsenal’e 6 milyon avro, oyuncuya da yıllık 3,5 milyon avro ödenecek. 26 yaşındaki Lucas Torreira ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

ÇİLEK SANCHEZ

Titizlikle yürütülen bir başka transfer operasyonu da Napoli’nin yıldızı Dries Mertens’ti. 2013’te PSV’den İtalyan ekibine geçen 35 yaşındaki Belçikalı yıldız, Çizme ekibinin dokuz sezon formasını giydi. 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak tecrübeli kanat oyuncusuna yıllık 2,9 milyon avro verilecek. Bonservisi elinde olan Mertens’e ayrıca 1 milyon avro da imza parası ödenecek. İki yıldızın işini bitiren Cimbom, kapanışı da bir dünya yıldızıyla yapmayı planlıyor. Inter’de forma giyen 33 yaşındaki Şilili golcü Alexis Sanchez’i ikna etme çalışmaları sürüyor.

Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens transferlerini açıkladı! Galatasaray, Lucas Torreira ile Dries Mertens'i KAP'a bildirdi... "Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua’nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır.", "Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."