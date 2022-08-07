Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor.

Çotanak Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.15'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Zorlu mücadele beIN Sports HD 2'den canlı yayınlanıyor.

Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Adana Demirspor 1-0 kazanırken, ikinci yarıda oynanan karşılaşmada ise Giresunspor rakibine 2-0 üstünlük sağlamıştı.

Transfer sezonunun suskun takımı Giresunspor'da bu sezon hedef yine Süper Lig'de kalabilmek. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde geçen sezon beklentilerin üzerine çıkan Karadeniz ekibi, güçlü rakibi önünde sezona kazanarak başlamak istiyor.

Balotelli'yi takımda tutan Adana ekibi ise bu yaz da yaptığı transferlerle ses getirdi. Vincenzo Montella yönetimindeki Mavi Şimşekler zorlu deplasmandan 3 puanla ayrılmak istiyor.