Türkiye Gazetesi

Manchester United sezona evinde Brighton & Hove Albion'a 1-2 mağlup olarak başladı... Teknik direktörlüğe Hollandalı Erik ten Hag'ı getirerek yeni bir sayfa açmak isteyen İngiliz devi, Old Trafford'da büyük hüsran yaşadı.

Brighton & Hove Albion, 30. ve 39. dakikalarda Pascal Gross'un attığı gollerle ilk yarıyı 0-2 önde tamamladı. 68. dakikada Alexis Mac Allister'ın kendi kalesine attığı golle skor 1-2'ye geldi. Mancheter United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronado, yedek soyunduğu 53. dakikasında Fred'in yerine oyuna dahil oldu.

Marc Cucurella ve Yves Bissouma gibi kritik futbolcularını satarak 100 milyon euroluk transfer geliri elde eden Graham Potter yönetimindeki Brighton, henüz önemli bir transfer yapmadı.

LEİCETER CİTY 2-0'DAN MAÇI VERİYORDU

Leicester City ise ağırladığı Brentford ile 2-2 berabere kaldı.

Ev sahibi ekibin gollerini 33. dakikada Timothy Castagne ile 46. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydederken, konuk takım ise 62. dakikada Ivan Toney ve 86. dakikada Josh Dasilva ile fileleri havalandırdı.

Milli oyunculardan, Leicester City'de Çağlar Söyüncü, karşılaşmayı yedek kulübesinden takip ederken, Brentford'da ise Halil Dervişoğlu 84. dakikada Yoane Wissa'nın yerine oyuna dahil oldu.

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