Türkiye Gazetesi

Real Madrid'de geçen 9 sezonun ardından bu yaz sona eren ve boşta olan İspanyol yıldız İsco, Sevilla'ya transfer oldu. La Liga ekibi, Isco Alcorcon ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Sevilla Sportif Direktörü Monchi, kadrolarına bedavaya bir süper yıldız kattıklarını söyledi.

İSPANYA BASINI FENER'E YAZMIŞTI

İspanya'da Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen AS gazetesi, İsco'yu Fenerbahçe'ye yazmıştı. İsmi bir süredir Galatasaray'la da anılan 30 yaşındaki futbolcunun pek çok talibinin olduğu ancak transfere en yakın kulübün Fenerbahçe olduğu belirtilmişi. Ancak ne Fenerbahçe ne de Galatasaray bu transferde ilerleme kaydetmedi. Isco'nun ismi son olarak Beşiktaş'la anılmış ve Siyah-Beyazlılar'ın İspanyol 10 numarayı kadrosuna katarak "çilek transferi" yapacağı iddia edilmişti.

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