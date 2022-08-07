Türkiye Gazetesi

Fatih Karagümrük'ün İtalyan teknik direktörü Andrea Pirlo, Kırmızı-Siyahlı taraftarı ile buluştu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda takımını yalnız bırakmayan Fatih Karagümrük taraftarı, İtalyan teknik adama sevgi gösterisinde bulundu.

Ancak Pirlo'nun Süper Lig macerası istediği gibi başlamadı. İlk hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayan İstanbul ekibi, 19 ve 28'de yediği gollerle 0-2 geriye düştü. Teknik direktörlük kariyerine Juvenus'ta başlayan 43 yaşındaki Pirlo, Serie A devinde oldukça başarısız bir performansa imza atınca kovulmuştu.

İLK 11'DE 5 YENİ İSİM

Fatih Karagümrük'TE Emir Tintiş, Matteo Ricci, Magomed Ozdoev, Otabek Shukurov ve Mbaye Diagne ilk kez Karagümrük forması ile sahaya çıktı.

Andrea Pirlo'nun 4 İtalyan futbolcu oynattığı 11'inde şu isimler yer aldı:

“Emiliano Viviano, Davide Biraschi, Burak Bekaroğlu, Emir Tintiş, Caner Erkin, Matteo Ricci, Levent Mercan, Magomed Ozdoev, Otabek Shukurov, Fabio Borini ve Mbaye Diagne”.

Fatih Karagümrük'ün yeni İtalyan'ı Matteo Ricci! Tam bir Andrea Pirlo transferi Fatih Karagümrük, İtalyan orta saha Matteo Ricci’yi kiralık olarak kadrosuna kattı. Bertolacci, Borini, Viviano gibi isimlerden büyük katkı alan İstanbul ekibinde İtalyan modası son sürat devam ediyor.

Andrea Pirlo'nun Karagümrük'teki yardımcıları kimler? Teknik ekip belli oldu VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik adam Andrea Pirlo ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamıştı... Bugün top başı yapan İstanbul'un Kırmızı-Siyahlı ekibi, dünyaca ünlü İtalyan antrenörün 7 kişilik teknik ekibini tanıttı. İşte Pirlo'nun Karagümrük'teki yardımcıları...